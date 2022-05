Romain DUTHEY

Je travaille actuellement dans la Division " Revêtement, Etanchéité, Enduits et Mortiers" qui est au sein de la Direction Isolation et Revêtements .



Mes principales missions consistent à :

- Instruire les demandes d'Avis Techniques (ATec) et de Document Technique d'Application (DTA) dans le domaine des revêtements de sol coulés (liant époxy, polyuréthane, enduit décoratif) et manufacturés (PVC, pierres reconstituées), des procédés d'étanchéité en locaux intérieurs (cuisines collectives, piscines) ainsi que des procédés de préparation des supports,

- Participer en tant qu'expert au comité d'ATEx dans les mêmes secteurs,

- Elaborer et suivre des programmes d'essais (dans le cadre des évaluations et essais à façon)

- Proposer et élaborer des études techniques.



Mes compétences :

Ceramiques

Composites

matériaux

Matériaux composites

Métallurgie

Qualité

Recherche

BTP

Ingénierie

Bâtiment