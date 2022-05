Romain ELINEAU

Etudiant en Master Expert en stratégie digitale et en contrat de professionnalisation (en alternance) chez Crédit Conseil de France en tant qu'assistant projet multimédia.



Egalement auto-entrepreneur en tant que Graphiste web & print / Intégrateur web depuis octobre 2014.

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations ou si vous avez besoin de mes services.



Mes compétences :

Adobe InDesign CS6

PHP 5

HTML 5

Wordpress

CSS 3

Adobe Illustrator CS6

Adobe Flash CS6

Adobe Photoshop CS6