Romain EMERIAUD

Fort d’une expérience de plus de dix ans dans l’industrie du meuble et de l’agencement, je maitrise l’étude, la conception et la fabrication de mobilier. Je vous propose mes services d’assistance en bureau d’études dans le but de :



-Augmenter le choix lors de la prise de décision du client avec des vues 3D.

-Augmenter la réactivité en intégrant des éléments standards lors de la conception.

-Optimiser la fabrication avec des plans 3D.

-Diminuer le coût et la quantité de prototype.

-Diminuer les coûts de revient d’études et développement.

-Augmenter la capacité de votre bureau d’études.



En intégrant vos exigences techniques, vos standards de fabrication et votre parc machines notre collaboration vous permettra d’obtenir plan d’implantation, plan d’ensemble, plan de fabrication, plan de sous-traitance et documents techniques.







Mes compétences :

Photoshop

Solidworks

Pack office

Sketchup

Dessin

Bois

Freelance

CAO

Autocad 2d 3d