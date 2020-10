Romain FEREGOTTO

Fort d'une première carrière dans lexigeant et difficile milieu hospitalier et plus particulièrement en réanimation, jai initié il y a un an une reconversion vers un secteur qui est une de mes passions depuis longtemps avec le Bachelor développeur Web dHetic.



Après ma première année de cursus je recherche une alternance pour les deux prochaines années de préférence sur les enjeux Back-End pour éprouver et mettre en œuvres mes acquis en :

Développement PHP, Node.js

Qualité logiciel

Solution Cloud



Ladaptation et la découverte dautres approches, dautres architectures et dautres technologies fait évidemment partie du champ des possibles pour mon alternance.