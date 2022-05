Romain FIEVEZ

Issu d'un parcours economique et commercial, j'ai pu exercer dans l'univers de la grande distribution pendant quelques années comme chef de rayon.



Cet univers tres formateur et rigoureux m'a permis de mettre à profit les notions acquises.



J'ai eu ensuite l'opportunité de passer de l'autre coté, comme fournisseur toujours au sein des enseignes "grandes surfaces".

Ce poste fut lui aussi tres appréciable, de démarche différente, j'étais confronté à différents styles de négociations et d'acheteurs, propres à chaque enseigne.



Mes compétences :

Contact facile

Organisé

RIGOUREUX