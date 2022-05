Romain GALLAND

Jeune homme âgé de 29 ans, domicilié à Niort (79000).

Diététicien et éducateur sportif de formation.



J'ai crée en mars 2010 une micro-entreprise de conseils et d'accompagnement diététiques et sportifs.



J'ai exercé ces deux activités de façon simultannée pour le compte de trois entreprises:

- QUAI PILATES

- STADE NIORTAIS RUGBY

- CALYXIS (CEPR)



Actuellement, j'exerce une activité de salarié à temps plein dans un établissement hospitalier de révention et prise en charge de l'obésité adulte.

Tous nouveaux contacts seront les bienvenus



Mes compétences :

Persévérant