Romain GARCIA

12 ans d'expérience dans l'industrie dans les domaines du sourcing, category management, Panel et gestion des fournisseurs, Gestion de projet et Gestion des risques. J'ai géré des panels de plus de 200 fournisseurs pour des dépenses annuelles supérieures à 90M€. Équipes gérées de plus de 10 employés, cadres et managers avec un budget dépassant 1,5M€.





Spécialités:



Politique et stratégie achats

Processus achats

Appel d'offres

Structure et analyse des coûts

Gestion de panel

Evaluation des fournisseurs

Evaluation des risques

Négociation et gestion des contrats

Gestion d'équipe achats (formation et développement)

Présentations à d'important auditoire



Mes compétences :

Achats

Achats internationaux

Distribution spécialisée

Management de projet

Management de la qualité

Sourcing international

Import / Export

Approvisionnements

Qualité

Chine

Audit

Sourcing

Asie

Développement

Production

Strategic Sourcing

Commodity Trading

Indirect Procurement

Bookkeeping

Category Management

Contract Management

Project Management

Strategic sourcing management

Supply Chain Management

Vendor Management

MM

Microsoft Office

SAP

Sage Accounting Software