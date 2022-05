Romain GAUTHIEZ

Bonjour à toutes et à tous,



Ayant toujours eu des gouts culturels éclectiques mais affirmés, un sens de la communication développé, un tempérament créatif et curieux, et un besoin de partager mon enthousiasme, je suis convaincu de vouloir développer mes compétences et acquérir de l’expérience dans les métiers de la culture, de l'événementiel, du spectacle et de l’animation.



Après un BTS Animation et Gestion Touristiques Locales en alternance à La Rochelle, et une expérience de trois ans en tant que Conseiller de Séjours responsable des animations culturelles au sein de l’Office de Tourisme de Rouen Vallée de Seine, je dispose d’une bonne expérience dans le cadre, de la culture, de la connaissance et la gestion des publics et de l’organisation d’évènements ponctuels ou de manifestations régulières.



Mon cursus affiche une succession d’expériences professionnelles, qui ont développés mon adaptabilité et ma polyvalence, et qui m’ont enrichi autant les unes que les autres.



Je suis à la recherche d’un métier où le contact, le travail en équipe, le perfectionnement de soi-même, le sens des responsabilités, le challenge, et la satisfaction du travail bien fait, seraient les motivations essentielles.

Créer, animer, organiser, promouvoir, participer à un projet collectif ; apprendre, se corriger, s’améliorer, sont des engagements que je peux prendre sans faire douter celui ou celle qui m’intégrera dans son équipe.









Mes compétences :

Médiation culturelle

Evénementiel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel