Romain GIRARDEAU

Au-delà des missions classiques dans une filière Achats, je travaille chaque jour avec pour objectif que mon équipe soit un véritable "Business Partner" impliqué et reconnu dans l'entreprise.

Mes différentes expériences m'ont permis de participer au développement de la performance des Achats à travers différentes missions telles que l'optimisation et la rationalisation du panel fournisseurs, l'identification de synergies inter-filiales et d'opportunités achats, la négociation de contrats, l'animation d'équipes transverses, le management d'acheteurs techniques et projets, la gestion des approvisionnements, le pilotage de la performance et des reportings,…



Mes compétences :

Approvisionnement

Management

Finance

Achats

Energie

Gestion de projet

Négociation achats