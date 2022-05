Romain GOUYET

Réseaux:

-Réseaux TCP/ IP (architecture, déploiement)

-Applications : FTP, DHCP, DNS, VoIP, NAT, VPN

-Commutation et routage statique et dynamique OSPF, RIP, EIGRP

-Administration réseau (partage, droit d’accès, gestion des utilisateurs, AD)



Télécommunications:

-Technologies cellulaires : GSM, UMTS, DECT

-Réseaux mobiles : Wifi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth

-Propagation des ondes électromagnétiques

-Antennes : traitement du signal, modulations

-Installation et configuration d’un PABX, IPBX



Informatique:

-Systèmes: Windows (Server 2008, XP, Seven), Linux RedHat, Debian

-Langages programmation: C, Python, Java

-Langage Web : HTML, PHP, CSS

-Logiciels: phpMyAdmin, Pspice, Office, Wireshark

-Firewall: Stonegate, ASA



Langues:

-Anglais (TOEIC 765), Allemand



Certification Stonesoft: Stonegate FW/VPN et SMC

Certification CISCO CCNA 1, CCNA 2



Novembre 2011 - Octobre 2012: Voyage en Australie, Working Holiday Visa



Mes compétences :

Voix sur IP

Télécommunications