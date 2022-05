Romain HARLE

Diplômé de l'université d’Auvergne, Master gestion des PME-PMI à l'IUP Management de Clermont-Ferrand.

Après diverses expériences, en manager junior à Carrefour, en contrôle de gestion à Michelin, assistant d'hébergement à Grand Bleu vacances, et enfin assistant administratif et comptable chez Distribureau. Je propose ma polyvalence aux entreprises basées sur Lyon et sa périphérie.





Mes compétences :

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Comptabilité fournisseurs

Gestion administrative

Assistance comptable

Microsoft Excel 2010

Comptabilité clients

Communication

Organisation du travail

Assistant Management