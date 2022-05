Romain JAMET

Mes compétences :

Faire une animation commerciale

Mettre en place une promotion

Vendre un produit

Suivre des actions commerciales

Négocier avec des fournisseurs

Mettre un mailing en place

Suivre la commercialisation du magasin

Établir des plannings et des commandes

Gérer un magasin et un restaurant

Définir un budget commande

Élaborer un prévisionnel

Manager une équipe de 35 équipiers

Manager une équipe de 5 managers

Organiser le personnel

Recruter et maintenir en poste

Former une équipe