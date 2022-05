Romain JAVET

- Comité de direction (Choix des solutions distribuées, développement des nouvelles offres,etc...)



- Assurer les montées en compétence commerciale et technique de l’ensemble de la société (Responsables, consultants et Ingénieurs Commerciaux).



- Manager l’équipe technique, commerciale, les Manager Business Unit, l'équipe chargé de clientèle et le service administratif



- Recrutement des nouveaux intervenants.





Mes compétences :

Gestion industrielle

Supply Chain

ERP Cegid Manufacturing

Planification

Logistique

Gestion des stocks

Qualité