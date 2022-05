Romain JULIEN

Bonjour et merci de passer sur mon profil.

Je m'appelle Romain et comme vous avez pu le lire un peu plus haut sur mon profil, je suis réalisateur / cadreur / post-productioner / motion designer.

Je travaille comme freelance en collaboration directe avec des agences ou l'annonceur afin de créer leurs contenus vidéo. Tournage ou motion design, je suis multi-casquette!





Mes compétences :

Adobe Première Pro CS/CC

Final Cut Pro 7

Adobe After Effects CS/CC

Adobe Photoshop CS/CC

Adobe Illustrator CS/CC

Adobe Audition