Romain LAPEYRE

Étudiant en Bachelor GESAI de l'ESPI en alternance au sein du groupe BNP Paribas Real Estate en tant qu'assistant commercial au service transaction locaux d'activité. C'est une expérience très enrichissante de par la diversité de nos clients et en raison du marché très dynamique depuis le développement du e-commerce. Néanmoins je compte poursuivre mes études en Mastère MAPI, toujours à l'ESPI et en alternance, afin de me spécialiser dans la promotion immobilière. Je suis actuellement en recherche d'un poste dans le développement foncier en résidentiel pour un contrat en alternance de deux ans pour la rentrée 2019.