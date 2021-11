Romain LE GURUDEC

Si je devais vous convaincre d'accepter de me rencontrer, en 1 minute...



" mes compétences en gestion et management d’entreprises acquises lors de ma formation bac+3 et ma compréhension des politiques publiques sportives appréhendées lors de ma formation bac + 5, me permettent aujourd’hui d’avoir un profil polyvalent pouvant répondre à des besoins variés. De plus, mon expérience professionnelle au sein du Comité Régional Olympique et Sportif des Pays de la Loire m’a permis de découvrir l’intégralité des enjeux moraux, sociétaux et économiques qui prennent part en dehors du terrain sportif. Le poste que j’occupe encore actuellement au CROS des Pays de la Loire me permet de développer des compétences de gestion de projets et d’entretenir des relations particulières avec les entreprises. Par ailleurs, mon tempérament compétiteur, autonome et ambitieux que j'ai acquis grâce au sport de compétition constitue ma principale qualité. Le sport que j’ai pratiqué, à savoir le cyclisme, m’a forgé une force mentale que je ne possédais pas auparavant et m’a surtout sensibilisé à une remise en question permanente, dans les difficultés comme après de belles victoires. C’est donc principalement mon passé de sportif qui m’a permis d’acquérir le niveau de maturité dont je dispose aujourd’hui."



Mes compétences :

Gestion

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel 2010

OpenERP

Comptabilité

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint

SAP-netweaver- business

SAP ERP

SAP CRM

Microsoft Excel