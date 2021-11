Romain Lebesle

Passionné, dynamique, très curieux et autodidacte avec bientôt 10 ans d'expérience dans le domaine du développement web.



Mon champ d'expertise :



- Librairies JavaScript

- Parseurs

- Applications Web

- Extensions Chrome

- Révisions de code

- Corrections de code

- Intégration HTML/Template/CMS

- Applications Electron

- WebView Android

- Applications Node.js



J'ai une connaissance approfondie de JavaScript et des APIs Web et je sais comment les utiliser au mieux pour que ce que je livre soit rapide et évolutif.



J'ai également eu l'occasion de travailler sur de nombreux projets PHP certains utilisant soit Laravel soit Symfony.