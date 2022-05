Romain LECAMUS

Diplômé d'un DUT en Génie Mécanique et Productique (spécialité Techniques Aérospatiales) et d'un Master en Management de centre de profit, je me destine à l'industrie. Je souhaite à court terme mettre cette double compétence à profit sur un plan international.



Mes différentes expériences me permettent aujourd'hui d'avoir un projet professionnel cohérent et continu. Je possède la technicité pour travailler au contact d'acteurs industriels et de produits à forte valeur ajoutée.

Bien entendu, tout ceci à été rendu possible par une parfaite maîtrise des outils de conceptions et de gestion en vigueur aujourd'hui ainsi que de l'anglais et des bases de l'allemand.



Mes compétences :

ERP SAP

Conception CAO

Relation internationale

Stratégie produits

Management d'équipe

Vente

Industrie

Mécanique

Production

Aéronautique