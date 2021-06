Romain LEDY

Je suis à la recherche d’une entreprise pour commencer mon BTS SIO en alternance en septembre au sein de l’école Infosup. L'informatique m’attire depuis mon plus jeune âge, c’est un milieu en constante évolution, c’est pour cette raison que je souhaite faire ce BTS. J’aime comprendre comment fonctionnent les choses, pouvoir venir en aide aux autres en créant des réseaux ou en leur rendant l’accès informatique plus facile. Ma persévérance et ma soif d’apprendre me motivent pour ma reconversion. Du fait de mon parcours, je sais ce que je veux faire de ma vie, et ainsi le domaine dans lequel je souhaite exercer et avoir une carrière.



Mes compétences :

dynamique

RIGOUREUX

SQL

Personal Home Page

MySQL

Microsoft Windows XP

JavaScript

HTML

Adobe Photoshop