Romain LEFEVRE

Www.vinelyss.com

51160 AŸ CHAMPAGNE

Tel/Fax : 03 26 32 51 06

Mobile : 06 77 48 41 54



VINELYSS est un cabinet de conseil, d’ingénierie et d’expertise dans les domaines de la viticulture et de l’œnologie :



Nous proposons notamment :



- du conseil viti-vinicole



- des expertises techniques pour les assurances, les particuliers et les dossiers juridiques



- des audits et des formations en Management de la Qualité (HACCP, ISO, BRC, IFS…)



- un accompagnement et des appuis techniques dans vos projets viti-vinicoles







Nous intervenons également dans les domaines de l'Environnement, l'Hygiène et la Sécurité ainsi que les risques industriels







Nos clients :



- Maisons de Champagne

- Domaines viticoles en France et à l'Etranger

- Gérants d'exploitation, ouvriers viticoles...

- Compagnies d'assurances

- Fournisseurs et fabricants (Capsules, bouchons, bouteilles...)

- Prestataires de services



Mes compétences :

Oenologie

environnement

enseignant

expert

Viticulture

Qualité