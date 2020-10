Romain MASSON

Ingénieur matériaux, 9 années d'expérience en gestion de projet et R&D.



En recherche active dans la région de Dijon (laboratoire / qualité / R&D / process).



Domaines d'expertise :

* Gestion de projet.

* Management d'équipe (taille moyenne 3 personnes).

* Gestion d'un laboratoire d'analyse (ISO 9001).

* Gestion d'installation pilote de production.

* Veille industrielle, gestion de la propriété intellectuelle, recherche de financement.

* Recherche et développement (matériaux, chimie/physique).

* Métrologie : analyse chimique et physique en laboratoire, contrôle qualité.

* Matériaux anticorrosion (graphite, graphite imprégné, fluoropolymères, carbure de silicium, ...).

* Matériaux composite (C/C, SiC/SiC).

* Photocatalyse, traitement de l'air intérieur/industriel, environnement.



Collaborations :

* Industrielles : Mersen, Safran-Herakles, Garhin, Sicat Catalyst, Lampe Berger, Saint-Gobain Recherche, Produits Plastiques Performants.

* Publiques / CNRS : IS2M (UMR 7361), ICPEES (UMR 7515), ICMCB (UPR 9048), LEM.



Mes compétences :

Banc d'essais

Analyse chimique

Veille technologique

Recherche et Développement

Traitement de l'air

Gestion de projet

Photocatalyse

Métrologie

Matériaux composites

Contrôle qualité