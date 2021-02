Romain NASSIRI

Consultant pour le compte de l'ESN Umanis



Voici les différents pôles de compétences que j'ai pu acquérir au fil du temps :



- Administration système sur Windows Server 2003 jusqu'à 2012R2, environnement fortement virtualisé (VMWare/HyperV)



- Responsable du support utilisateur (environ 900 utilisateurs avec l'intégration du groupe IRH), cela m'a permis notamment de conduire le projet de fusion des deux systèmes de support avec succès en un seul au début de l'année 2017. J'ai eu sous ma responsabilité plusieurs techniciens en charge du support.



- Administration Active Directory, DFS, messagerie Exchange 2003-2010 puis Office 365 (formation en 2016)



- Gestionnaire et déploiement des solutions d'impression d'entreprise CANON Managed Print Services, RICOH, HP



- Gestion et négociation des achats de matériel : serveurs, postes clients, maintenances chez nos fournisseurs



- Communication : gestion intranet informatique (Wordpress/SharePoint),communication aux salariés et à la direction



- Rédaction de procédures et diffusion auprès des utilisateurs et autres administrateurs



- Développement de scripts et applications système avec PowerShell, Batch, VB 6 et .Net



- Automatisation des installations de poste scripts, packages MSI, SCCM



- Déploiement de machines client de Windows XP à Windows 10



- Gestion des sauvegardes via Backup Exec, BESR, Cobian, Uranium Backup & Veeam



- Gestion de l'infrastructure fax dématérialisé (Sagem) et téléphonie fixe (AVAYA IP Office) et mobile (Android)



- Encadrement des stagiaires et alternants du service informatique : formation, suivi et tutorat.



Mes compétences :

Systèmes d'impression professionnelle

Achats informatiques

Téléphonie mobile

Téléphonie ip

Administration système

Communication

Support informatique

Déploiement logiciel et matériel

Conseil

Virtualisation

Linux Debian

Visiophonie

Maintenance

Réseaux

Visual Basic

Visual Basic .Net