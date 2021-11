Romain PÉLERIN

Ma formation universitaire en gestion de projet et en économie sociale et solidaire, ainsi que mon expérience en qualité de chargé d'animation et de communication d’un réseau d’acteurs associatifs m’ont permis d’acquérir des compétences en matière de gestion de relations partenariales, de mise en œuvre, suivi et évaluation de projets. Ma spécialisation dans l’accompagnement et le soutien technique de structures associatives me prépare à collaborer efficacement aux projets d’associations œuvrant dans le domaine du social dans un contexte local, national ou international. La diversité des contacts qu’implique une mission au sein de ce type de structures me motive particulièrement à m’engager professionnellement et personnellement dans ce type de mission.



Développer un projet en prise directe avec le terrain en allant à la rencontre des porteurs de projets et des bénéficiaires, participer à la mise en œuvre efficiente d’une politique durable et solidaire, voilà un projet dans lequel je suis prêt à m’investir pleinement.



Spécialités : gestion de projet, développement durable, économie sociale et solidaire, coopération internationale, changement climatique



Actuellement libre de tout engagement, conscient des enjeux, je mettrai à votre disposition ma fiabilité, mon autonomie et mon dynamisme afin d'apporter un soutien de qualité aux partenaires et bénéficiaires de ses associations. Mes expériences en France et à l'étranger m'ont permis de développer une capacité d'adaptation, un sens des responsabilités et une ouverture d'esprit qui me faciliteront une intégration rapide au sein de projets et auprès de partenaires.



Mes compétences :

Gestion de projet

Recherche de financement

Économie sociale et solidaire

Coordination de projet

Gestion associative

Accompagnement de projet

Communication

Développement local

Maitrise des logiciels de bureautique

Coordination de projets

Développement durable

Changement climatique

Coopération internationale