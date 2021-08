Romain RATIER

Mon avantage concurrentiel ce traduit au travers d'une multitude de compétences à offrir à mes clients. Je recherche la performance et être un véritable partenaire, un acteur incontournable du secteur sur lequel j'évolue.

Pour Cela je propose à mes clients et offre à ma hiérarchie un services d'exception client , par une écoute, un diagnostic des besoins ciblé et concret puis une analyse global et complète de la solution actuelle afin d’apporter les modifications nécessaires à une amélioration et un meilleur fonctionnement cela par la mise en place d’une solution client sur mesure pour chaque projet.

Cela est possible par un large éventail de produits que je peux proposer à mes clients afin que chaque attente ou besoin trouve sa solution. dans un objectif de satisfaction et de fidélisation client à long terme. Je recherche également l'encadrement d'une équipe, afin de faire évoluer en compétences les collaborateurs mais également les process et résultats de l'entreprise.



Mes compétences :

Agriculture

BtoB

BtoC

Commercial

Management

Marketing

Marketing management

Sport

Vente

Informatique

Export

Communication

Agronomie

B2B

Négocier

PNL

Consulting

Conseil