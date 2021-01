Diplômé d’école de commerce en majeure d’audit et contrôle de gestion. Capable d’apprendre et d’entreprendre, je suis quelqu’un d’autonome, d’organisé et doté d’un bon relationnel.



Mes compétences :

OFFICE 2007

Sage 100

Coala

dynamique

Gestion

Contrôle de gestion

Fiscalité

Comptabilité