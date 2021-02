Romain THEBAULT

Je crois avant tout en la performance collective et à la co-construction de solutions. Manager commercial, expérimenté en coaching d'équipe, je m'inspire des idées de chacun pour trouver la réponse à une problématique. Je décèle très rapidement chaque interlocuteur puis je m'adapte en fonction de sa personnalité. Convaincu par le management collaboratif, je sais également être plus ferme lorsque cela s'impose afin d'atteindre et de dépasser les objectifs de business. Je maîtrise les méthodes de vente, les techniques de prospection, de conseil et de négociation. J'exerce sur des missions managériales avec pour objectifs : le pilotage d'activité CRM, l'élaboration d'une stratégie commerciale, l'animation et l'encadrement d'une équipe commerciale. Ma sensibilité et mon intuition renforce ma capacité à analyser et à prendre des décisions.



2005-2017 : parcours bancaire

J'ai acquis une expérience dune dizaine dannées en milieu bancaire avec comme fonctions principales : le développement commercial, la formation et le coaching des collaborateurs puis le management d'une équipe de vente.

Méthode de vente visuelle :

Pendant mes entretiens clients, après les avoir écoutés et questionnés, je dessinais systématiquement leurs besoins en y intégrant une proposition commerciale.

Résultat : performance commerciale et satisfaction client optimisée.



2017-2020 : parcours entrepreneur

Ambitieux, aimant les challenges, j'avais envie de progresser, d'innover, d'apprendre et de prendre en main ma carrière en toute autonomie. Je choisis alors de me lancer dans l'entrepreneuriat et de me former. Cette expérience formidable m'a permis de sortir de ma zone de confort, donner du sens à mon travail afin d'obtenir une vision à 360 degrés de l'entreprise.

Résultat : création et développement de l'entreprise SAS PAD PAL.



2021 de nouvelles ambitions

Aujourd'hui, Je souhaite créer du lien, travailler en équipe et en mode collaboratif autour d'un projet d'entreprise. Je recherche une structure susceptible de m'accueillir sur un poste de directeur commercial, manager commercial, chef des ventes.

Résultat : admis au concours HEC Paris sur le parcours management d'une unité stratégique, j'espère réaliser le programme dans les 3 années à venir.



A bientôt !

padpalromain@gmail.com

Tel : 06 26 27 89 74