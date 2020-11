Romaric JENOUVRIER

Suite à une perte d'emploi pour changement de région et une remise en question lors d'une période de chômage, j'ai décidé de ne pas subir cette période parfois difficile mais d'en tirer parti, en me formant avec les dernières méthodes et outils utilisés en industrie. En effet, cette année 2013 m'a permis d'être diplômé d'une licence en Management de la gestion industrielle (LOGIQ) en contrat pro , de découvrir d'autres secteurs d'activités et d'avoir une culture générale de l'entreprise plus perfectionnée.



Mon objectif est donc de faire valoir mon expérience professionnelle ajoutée de cette licence pour être compétitif sur le marché du travail.



Assister un responsable de service serait pour moi le début d'un épanouissement professionnel certain.