Romeo Kouakou KOUASSI

Bonjour à toutes et à tous,



Actuellement diplômé d'Ingénierie des Technologies de l'Internet à Suptechnology de Casablanca au MAROC en partenariat avec l'université de PAU, je suis à la recherche active d'un stage de Fin d'Etude d'une durée de 6 mois pour finaliser mon cursus.

Je suis une personne ambitieuse et travailleuse, avec un grand souci du détail et une capacité à hiérarchiser ses priorités. Polyvalent, rigoureux, je suis prêt à m'investir avec ardeur dans une carrière professionnelle. De ce fait, je vous serai reconnaissant de bien vouloir me soutenir et m'aider à atteindre mon objectif. Je reste à votre disposition pour toute information supplémentaire.



Voici quelque une de mes principale qualités ci-après:

1. Modélisation, Conception de Base Données en SQL, en ACCESS

2. Réalisation de projet informatique

3. Notion en configuration de matériel HUAWEI

4. Notion en virtualisation système

5. Configuration de matériel CISCO



Modules appris

- BGP

- Routing Avancée

- Gestion de projet

- Réseaux Haut Débit

- Huawei

- Modélisation, Conception de base de données (Merise, SQL, Access)

- Installation, Configuration de VMware

- Installation, Configuration et Administration Système LPIC1

- Méthode MERISE



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Access

Administration réseau

Notion en Routing Switchting

Conception base de données en Access et en SQL

Notion en Virtualisation système