Romuald PERINET

Après une formation juridique et plus particulièrement en droit immobilier, j'ai choisi le domaine de la gestion immobilière afin d'être au plus près de ce qui m'intéressait; les appartements parisiens et leur intérieur.

D'abord chargé de clientèle pour un cabinet de gestion d'immeubles sur Paris et sa région, j'ai pu développer mon sens commercial dans la prospection de nouveaux locataires.

A la fin de ce contrat de six mois, j'ai ensuite intégré l'agence My Apartment in Paris comme gestionnaire locatif.

J'ai pu durant quatre ans mettre à profit l'enseignement que j'ai reçu à l'ESI-FNAIM en étant en charge du bon suivi des cent-quarante appartements confiés à l'agence.

Celle-ci étant spécialisée dans la location saisonnière d'appartements meublés sur la Rive Gauche, j'ai eu l'occasion de travailler avec une clientèle internationale, sympathique et exigeante.

De nature diplomate, cela m'a permis de gérer, et régler, les contentieux rencontrés durant ces locations.

Aujourd'hui, je me suis reconverti vers un domaine plus en adéquation avec mes désirs professionnels: la mode.

Après un stage auprès d'un décorateur intérieur, j'ai su que mon goût pour la décoration et la mode pouvait être un atout pour exercer un poste dans une enseigne où il me serait facile de mettre à profit mes compétences. J'ai donc intégré la société Zadig&Voltaire en janvier 2011.

Depuis, j'ai pu exercer différents postes me permettant de voir au mieux quels étaient mes envies. Désormais le management et la responsabilité d'une boutique sont les compétences que je veux mettre en avant pour ma carrière. Avançant au mieux au sein de la société, j'envisage, néanmoins, d'évoluer vers le luxe.



Management

-Formation de la force de vente.

-Aisance dans les relations interpersonnelles.

-Organisation des plannings.



Vente

-Bonne argumentation commerciale.

-Maîtrise des procédures d’encaissement et détaxe.

-Relationnel clientèle : Accueil, négociation et conseils, prospection et fidélisation.



Gestion administrative

-Reporting commercial et financier, suivi des indicateurs.

-Maîtrise des procédures de réception marchandises.

-Connaissance du stock.



Merchandising

-Garant des normes merchandising établies.

-Réalisation de vitrines et silhouettes mannequins.

-Mise en place et implantation des produits sur la surface de vente.





Autres

-Décoration intérieure : Création de maquettes et réaménagement d’appartements.

-Anglais – courant, Allemand – notions.

-Bureautique – pack Office, internet, logiciels Columbus et NewBizz.