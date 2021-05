Rose-Marie SAUVAGE (LEFEVRE)

Praticien en Réflexologie Plantaire Energétique Chinoise, Sophrologie et Art Thérapie, je suis maintenant à la retraite...



J'ai gardé une vacation chaque semaine dans une clinique diététique où je propose un atelier de sophrologie adaptée à la nutrition...



Je suis aussi intervenue pendant 2ans 1/2 dans un centre d'hébergement pour personnes déficientes intellectuelles où c'est un atelier d'Art Thérapie hebdomadaire que j'ai eu le plaisir d'animer.



Après 26 années passées dans l'industrie pharmaceutique, j'ai concilié mon expérience des produits, de leur environnement et mon expertise dans la pratique des médecines douces et du bien-être...et de l'art.



Mes compétences :

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE ENERGETIQUE CHINOISE

ART THERAPIE DYNAMIQUE

SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE

Aromathérapie

Neurosciences

Prévention des risques psychosociaux

Bien être