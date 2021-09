Rosine SANTINI

A l’origine, ACF Sud (Alliance Compétences et Formations) est un organisme de formations spécialisé dans le domaine de la réglementation Aéronautique.



ACF Sud a su appliquer une même rigueur et une même exigence de qualité à plusieurs autres secteurs d'activité - tels que celui du BTP, de l'industrie, de la Qualité-Sécurité-Environnement, et bien d'autres domaines encore...



ACF Sud offre désormais à l'ensemble de ses clients, une large gamme de formations qui permet :



Aux entreprises : de répondre aux obligations réglementaires.



À leurs salariés: de monter en compétences indispensables pour affronter les enjeux économiques actuels et ceux de demain...



Chacune de ces formations est assurée par des experts professionnels et passionnés !



Avec ACF Sud, n'hésitez pas à optimiser vos propres besoins en formation, ou ceux de vos collaborateurs ou même ceux de vos sous-traitants...!



DEVENEZ acteur de votre formation !!



