Roua ROUSSEL (ARROUBI)

Je suis actuellement à la recherche d'une opportunité professionnelle, après une pause de 4 ans consacrée à l'éducation et à l'attention à mes enfants. Forte de mon expérience professionnelle antérieure, je suis déterminée à réintégrer le monde du travail, prête à mettre à profit mes compétences et mon engagement dans un nouveau rôle professionnel. Mon objectif est de concilier avec succès ma carrière professionnelle et ma vie familiale.







J'ai occupé le poste d'auditrice qualité chez TESCA Tunisie, un fabricant de textiles pour l'industrie automobile.

J'ai eu l'opportunité d'être détachée pendant 6 mois sur le site de Lear Cergy en France, où j'ai activement contribué au projet D34, impliquant la fabrication de sièges automobiles DS 3 Crossback.

Mes responsabilités comprenaient la gestion et l'animation d'AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité) pour le produit et le processus.

J'ai appliqué des méthodologies d'analyse des défauts telles que 8D et Ishikawa, tout en assumant la responsabilité de la gestion des indicateurs de performance (Kamishiba).

J'ai réalisé des audits de postes, des audits PF (Processus de Fabrication), établi des gammes de contrôle, analysé et résolu des problèmes sur la ligne de production en utilisant l'approche QRQC (Quick Response Quality Control).

J'ai également collaboré activement avec les services supports, tels que les méthodes, le bureau d'étude et la logistique, pour la modification du dossier technique et l'optimisation du produit.

En outre, j'ai assumé la gestion d'une équipe de 13 personnes au sein des équipes mur qualité.