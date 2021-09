Roukaya BAHRI

« THE INSIDE Concept est une marotte à laquelle rien ne correspond exactement, mais à laquelle vous faites confiance. »

THE INSIDE Concept cherche à vous servir l'intégration, l'harmonie et la justesse. Nous apportons des solutions personnalisées, dans l'organisation de vos espaces, dans la palette des matériaux et des couleurs utilisés, dans les ambiances lumineuses et sonores, dans le respect des proportions, du programme et de l'environnement.

L'architecture et le design sont parties intégrantes de votre environnement et participent à votre bien- être.

Que votre habitat soit un studio, un appartement, un loft, une maison une construction ou une extension, nous vous accompagnons sur des missions d'architecture totales ou partielles (visite conseil, esquisse, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, appel d’offre, direction de chantier).

Si vous avez un projet d'architecture intérieure, de décoration, de rénovation, d'optimisation ou de construction, ou simplement des questions, vous pouvez nous contacter et nous vous répondrons dans les meilleurs délais

Services proposés :

Conseil, Accompagnement, Agrandissement de maison, Aménagement intérieur, Design architectural, Rénovation d'appartement, Rénovation de luxe, Rénovation de maison, Rénovation complète, Réhabilitation, Revêtement murale et terrestre…

Nous vous offrons en plus une large gamme de papier peint de différents thèmes, moquettes PVC pour différents espaces, stores imprimés, stores rideau, posters, parquet de différentes textures avec des prix imbattables.

Aussi, nous sommes spécialisés dans la création de meubles pour donner une touche spécifique et personnalisée à vos espaces.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

AutoCAD

Architecture d'intérieur

Adobe Photoshop

Sketch up