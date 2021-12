Rozenn HAMON

Après un passage de 5 ans sur Paris X où j'exerçais dans le milieu photographique publicitaire (catalogue, plv, affiches....etc) en tant qu'assistante du Studio Jean-Claude DEWOLF, j ai quitté la capitale pour le sud ouest.

Licenciée économique en Août 2011, j'occupais depuis 13 ans le poste d'assistante de direction pour une entreprise de décoration, maitrise d'œuvre.



Forte d'une expérience de plus de 20 ans, mon dynamisme et ma capacité d'intégration m'ont permis de gérer plusieurs dossiers et de développer des qualités de rigueur, d'autonomie et de ténacité. Je maitrise la gestion administrative, financière, technique.



J'assure les missions suivantes :



- Assistanat dans la gestion des aspects pratiques et administratifs du travail de la direction

- Transmission de l'information ascendante, descendante et transversale

- Gestion optimale du temps (prise de rendez-vous, déplacements, tenue agenda... )

- Réalisation et/ou mise en forme de documents, notes ou présentations

- Organisation de réunions (supports et logistique)

- Participation aux réunions et compte-rendu

- Traitement des documents (tri, analyse)

- Préparation des éléments de la communication interne émanant de la direction (notes de service)

- Organisation des manifestations initiées par la direction

- Comptabilité, gestion

- Préparation et tenues des Assemblées Générales

- Déclaration et suivi sinistres, maintenance



d'une vingtaine de copropriétés (2200 lots) essentiellement sur le Pyla et Arcachon Le Moulleau





contact rozenn22@orange.fr



Mes compétences :

Autonomie

Discrétion

Rigueur

Sens des responsabilités

Assistanat de direction

Rédaction

Organisation d'évènements

Microsoft Office