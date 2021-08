Rudy BESSON

Mes spécialités :

- Mettre en service des équipements numériques.

- Intervenir sur les éléments de linfrastructure.

- Intervenir et assister sur les accès et services de réseaux numériques auprès des entreprises et des particuliers.



Mes compétences :

- Maintenance informatique

- Réseaux informatiques & sécurité

- Dépannage informatique

- Assistance utilisateurs

- Sécurité informatique



Site web : https://www.dybeweb.info/