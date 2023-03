Rudy KRASEVEC

Actuellement en école d'ingénieur à l'ESIPE pour une formation d'ingénieur en électronique et informatique spécialisé dans les systèmes communicants par la voie de l'apprentissage au sein du Groupe PSA.



Missions confiées :

- Mise en place, dans le métier, d'un nouvel outil de gestion des exigences, ENOVIA, qui intervient dans le cadre de l'adoption d'une nouvelle chaîne outillée de conception : le PLM développée et fourni par Dassault Systèmes afin de répondre au projet de transformation du Groupe.

- Conception de fonctions de service de Diagnostic



Mes compétences :

Électrique

Génie électrique

Informatique

Informatique industrielle

Systèmes communicants

Électronique et informatique

Objets connectés