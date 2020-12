Rudy LARTIGUE

Spécialiste en développement de produits de contrôle électroniques avec une dominante dans les systèmes embarqués connectés dans un contexte d'objet connecté (IoT).



- Adepte du travail en organisation de type transversale.

- Capacité à développer et entretenir des relations de confiance avec tout type de personne. Aisance de communication avec clients et sous-traitants.

- Esprit d’initiative, force de proposition et d’amélioration.

- Connaissances techniques transverses sur cycle de vie complet de produits industriels.

- Formation initiale en mécanique industrielle.

- Management de projets R&D.

- Connaissances techniques polyvalentes : mécanique, électronique, électrique, automatique et informatique.



Mes compétences :

Stratégie commerciale

Leadership

Conception mécanique

Ingénierie

Planification de projet

Gestion de projet

Conception de produit

Conception Innovante

R&D