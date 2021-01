Responsable du développement commercial tout compte dans les régions DOM TOM (depuis 2014), Normandie (depuis 2012), Rhône-Alpes (1999-2012), Bourgogne (2007-2012), Auvergne (2003-2005) et Alsace(2006). Ma mission est de convaincre les Maîtres d’Ouvrage ou leurs assistants, les architectes, les Bureaux d’Etude et de contrôles, les installateurs et les distributeurs de prescrire ou d’acheter nos solutions.



Mes compétences :

Electricité

commerciale