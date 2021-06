Sabah KOUIDRI

Directrice des RH et de la RSE, je crois fermement quune forte responsabilité sociale dentreprise, mesurée et renforcée, est la clé dune stratégie attractive de recrutement et de fidélisation des talents.

- Je suis rompue à la direction de projets de transformation à dimension internationale impliquant la digitalisation, l'organisation stratégique d'un groupe et l'alignement collectif par l'apprentissage et le développement des collaborateurs dans un environnement multiculturel

- Passionnée par la RSE et le développement des hommes, je suis convaincue que ces deux éléments sont clés dans la compétitivité de l'entreprise et dans la valorisation de sa marque employeur :

=> Au sein d'Antalis, j'ai conçu une stratégie qui impacte directement les résultats des dirigeants sur la performance RSE (de la lutte contre la corruption à la compensation carbone et à la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement), les résultats étant publiés de manière transparente dans le rapport annuel du groupe.

=> Au sein de Carlson Wagontlit Travel, J'ai construit et déployé une stratégie des talents incluant du coaching, du mentorat et de la mobilité interne qui ont contribué à l'évolution au sein du groupe. Des solutions d'apprentissage innovantes ont soutenu la politique d'attraction, de développement et de fidélisation.



N'hésitez pas à me contacter pour discuter de mon expérience, mes intérêts et mon projet.