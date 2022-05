Sabeur SABEUR DRIDI (DRIDI)

Manager Industriel avec une forte personnalité plus compétence technique et informatique (Développement des applications industriel)

Connaissance de principe de laudit interne selon la Nome Iso9001, bonne connaissance De lIso16949 et Iso14001, QRQC, principe Ishikawa, Maîtrise Statistique de Procédés MSP, ERP, Méthode de résolution des problèmes 8D. Roue PDCA, 8D (Processus de résolution des problèmes), AMDE Produit/Process, FTE, 5P, Diagramme cause/ effet, Poka yoke, diagramme de Pareto, Plan dexpérience, 6 sigma.

· La mise en place des cartes de contrôle (MSP/SPC : Maîtrise statistique des processus), Calcul et analyse des capabilités des moyens de production, Capabilités des moyens de contrôle CMC.

· 5S, TRS, SMED, TPM, Kanban

· Qualité : Le Système de Management de la Qualité ISO 9001 v 2008, Audit : laudit interne qualité,

· Etude approfondie en Logistique intégrée des entreprises industrielle et commerciale.



Mes compétences :

Product manager

Planification

Lean Manufacturing

Management

SMED

AMDEC

Analyse

KaiZen

Visual Basic for Applications

Microsoft Excel

Microsoft Office

XML

Édition de logiciels