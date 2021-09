Sabine LE MOUILLOUR

Mon cabinet est ouvert en présentiel du lundi au samedi, vous pouvez également réserver des séances à distance.



J'accueille les bébés, les enfants, les adolescents et les adultes pour les aider à dépasser leurs souffrances psychiques et émotionnelles. Car, je pense que chaque être humain a la capacité en lui d'aller mieux. Mon travail basé sur une écoute active et bienveillante, et j'utilise des outils de thérapies brèves comme :



L'hypnose thérapeutique

L'analyse transactionnelle

L'EFT (Emotional Freedom Technique)

L'analyse trans-générationnelle ou psycho-généalogie

Le décodage psycho-somatique

La pensée positive

L'interprétation de rêves et de mandalas

La brain-gym

La communication bienveillante & la parentalité positive



A bientôt !