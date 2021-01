Sabine MAHUT

Alliant une formation institutionnelle et juridique à un parcours spécialisé en marketing direct et relationnel dans les plus grands groupes de communication,je travaille aussi efficacement pour la VPC, les marques de luxe, les activités de service ou les collectivités territoriales.

Cultivée,méthodique et créative à la fois, je fais toujours jouer quand je conçois une campagne, ou quand je rédigé un post ou un tweet, mon sens de la formule, de la cibleet du "bénéfice consommateur".



Mes compétences :

Concepteur rédacteur

Rédacteur