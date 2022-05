Sabrina CALCAS

"Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous, ensemble."

Euripide, dramaturge



"La vraie réussite d'une équipe, c'est d'assurer la compétitivité dans la pérennité."

Alain Prost, pilote automobile





"L'art de diriger consiste à savoir abandonner la baguette pour ne pas gêner l'orchestre."

Alfred Hitchcock, cinéaste



"Un pessimiste fait de ses occasions des difficultés, et un optimiste fait de ses difficultés des occasions."

Antoine de Saint-Exupéry, écrivain



Mes compétences :

Coopération et travail d'équipe

Adaptabilité et esprit d'initiative

Analyse stratégique

Orientation clients

Ecoute active et ouverture d'esprit

Orientation produits

Sens de la performance

Coordonner l'activité d'une équipe

Mobiliser et fédérer

Accompagnement individuel

Innover et créer de la valeur par un process

Prise de décision

Organisation du travail

Coordonner et organiser les tâches en respect