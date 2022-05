Sabrina CUCCIA

Je suis sans emploi actuellement et je recherche un poste en CDI à temps complet, dans les domaines du Commerce et de la Vente ou de la Santé et du Social.



J'ai effectué un Master 2 Management Sectoriel (MHQSG) en 2017-2018 : Stage effectué (8 semaines à temps complet) et rapport rendu, mémoire non réalisé.



Titulaire des diplômes suivants :

- Master 1 en Neuropsychologie

- Licence en Psychologie

- Bac. Pro. Commerce

- B.E.P. Vente Action Marchande

- Certificat Informatique et Internet - Niveau1



Mes compétences :

Conseil client

Encaissement

Mise en rayon

Preparation commande web/click&collect

Facing

Reception marchandise

Etiquettage

Inventaire

Creation vitrine

Utilisation des packs Microsoft et Open Office

Stratégie de communication

Montage vidéo

Communication externe

Communication interne

Communication institutionnelle

Promotion des ventes

Nettoyage

Vente

Médias

Synthèse rédactionnelle

Évaluations neuropsychologiques

Adaptation

Travail en équipe

Autonome

Relationnel