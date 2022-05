Sabrina DAVID-LAHMER

Passionnée par les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication.



Aujourd'hui, j'exerce mon métier en tant que FREELANCE, spécialisée dans les RELATIONS PUBLIQUES, l'EVENEMENTIEL et le COMMUNITY MANAGEMENT. N'hésitez pas à me contacter pour tout projet à étudier.





MES DOMAINES D'EXPERTISE



| Analyse des besoins, conseil et réflexion stratégique

| Pilotage de projets, coordination et management d’équipes (technique, projet, artistique, logistique)

| Conception d’événements et rédaction des recommandations

| Création et déclinaisons de contenus ou de supports de communication

| Production d’événements (séminaires, conventions, team building, etc.), élaboration et suivi de budgets

| Gestion de clientèle (réponse aux appels d’offres, conseil, vente, suivi de projet) et prospection

| Digital : social media (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, blog), community management

| Conseil en communication auprès de PME (plan de communication, print, web, événements)

| Veille active (veille technologique, benchmark).



L.O.W.E.A.

Life Organization Web & Events Agency



http://www.lowea.fr



Mes compétences :

Evènementiel/ Relations Publiques

Marketing

Relations presse

Social media

Communication

Relations publiques

Digital

Chef de projet