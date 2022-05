Sabrina DENOUN

Diplômée de TELECOM Ecole de Management en 2011, je suis spécialisée dans le Management de Projets Audiovisuels et Multimédia.



Passionnée de musique, de sport et d'entertainment en général, j'ai orienté mon profil vers cette voie-là tout au long de mon parcours à travers diverses expériences (Animation Radio, Gestion RP et partenariats, Présidente d'un club de chant, Assistante Chef de Produit Musique, Chef de Projet Musique Digitale).



Mon profil transverse, à la fois scientifique (classes prépas), technique et managérial (TEM étant une école de commerce spécialisée dans les NTIC), me permet d'aborder chaque situation sous plusieurs angles, de manière à optimiser chacune de mes actions.



Déterminée à faire partie d'une équipe unie et complémentaire, persévérante dans l'idée que c'est dans le dialogue et la valorisation des initiatives que l'on peut obtenir le meilleur de chacun, je privilégie l'humain pour conduire le groupe vers la réalisation de nos objectifs communs.



Mes compétences :

Gestion de projet

Business strategy

Analyse stratégique

Conception-rédaction

Gestion de la relation client

Organisation

Reporting

Musique Digitale