Sabrina GODIN

Je travaille pour Sagemcom, groupe français leader européen sur le marché des terminaux communicants à haute valeur ajoutée (décodeurs, box Internet, compteurs électriques…). C’est un industriel qui conçoit, fabrique, et livre ses produits dans le monde entier.



Plus particulièrement, je suis en charge du Développement RH pour la filiale Sagemcom Broadband (décodeurs TV Numérique, box internet). A ce titre, je suis responsable de la formation pour l’ensemble des salariés de la filiale, du recrutement des stagiaires et apprentis sur des profils majoritairement techniques (R&D)



Mes compétences :

Ressources humaines

Sourcing

Formation

Conseil

Recrutement

Ingénierie de formation