Sabrina GUILLEREZ

IMPLICATION – DYNAMISME – PROFESSIONNALISME





Forte de mon expérience professionnelle en qualité de Responsable marketing dans un univers international, j’ai pu approcher de nombreuses industries avec l’obligation de devoir utiliser de nombreux outils de communication et de marketing de façon à adapter au mieux le message selon l’industrie ciblée, de la plus petite entreprise de mécanique aux géants de l’automobile et de l’aéronautique.



Dotée de beaucoup de rigueur et de dynamisme, je porte beaucoup d'intérêt au quotidien à mon activité professionnelle.



Mon but : travailler en équipe pour que nous puissions, ensemble, obtenir les meilleurs résultats. Le succès de l'entreprise commence ici...





MARKETING

• Etudes de marché

• Veille concurrentielle

• Définition de stratégie

• Elaboration d’un plan marketing

• Gestion d’un budget



COMMUNICATION



• Elaboration d’un plan de communication

• Gestion d’un budget et mesure de ROI

• Gestion des relations agence et autres prestataires

• Organisation d’opérations de marketing direct



>> Relations Presse [Formation de

3 jours avec le groupe Stratégies]

• Rédaction d’un dossier de presse

• Préparation et rédaction de newsletter

• Rédaction d’articles corporate, produits et techniques



>> Communication interne

• Fédérer les collaborateurs

• Véhiculer l’image de l’entreprise en interne



>> Evènementiel

• Organisation de formations et participation à des salons professionnels

• Gestion administrative et logistique d’évènements

• Aménagement d’espace

• Communication autour de l’évènement





>> Web

• Mise à jour de site web

• Optimisation de site web

• Gestion d’annuaires professionnels en ligne





Linguistiques

• Anglais : courant

• Espagnol : Lu et écrit





Informatiques

• Word, Excel, Powerpoint, Publisher, Internet : Maîtrise

• Photoshop : Notions



Mes compétences :

Organisation de salons

Relations Presses

Stratégie de communication

Stratégie marketing

Gestion de projet

Industrie

Dynamisme

Communication

Veille concurrentielle

Marketing

Étude de marché