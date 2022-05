Sabrina HELLALI

Diplomée d un master 2 en Echanges Internationaux orienté vers le Marketing, je suis active depuis plus de 4 ans dans le marketing et la communication international. Mon but est de promouvoir votre entreprise de manière la plus positive qu elle soit, tout en contribuant au développement économique de celle-ci.

Ayant plus d un tour dans mon sac, ma politique est axée sur le résultat.



Alors si vous souhaitez en connaitre davantage sur moi et savoir comment je peux développer et améliorer le marketing et la communication de votre entreprise, n hésitez pas à me contacter et/ou à consulter mon CV.



A bientot.



Sabrina



Mes compétences :

Pack office

Illustrator – Photoshop – indesign

Paintshop pro

Photoshop

Marketing opérationnel

Indicateur de performance

Marketing direct

Référencement SEO, SEM, Adwords

Création de site web

Créativité

Marketing stratégique