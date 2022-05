Sabrina JARRY

Après l'obtention d'un BTS en Communication Visuelle option graphisme, édition, publicité à LISAA à Nantes, j'ai trouvé un poste d'infographiste au sein de l'Imprimerie Jean Laffontan (IJL) à Hendaye en novembre 2007.

La société est devenue l'Imprimerie Bonnin Laffontan (IBL) en 2009 et j'ai occupé ce poste pendant plus de cinq ans. Je suis actuellement graphiste à l'imprimerie Boucau Tarnos (IBT) depuis avril 2013, où je peux exploiter au mieux mes compétences techniques, artistiques et créatives.



Cette expérience au sein de l'imprimerie m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences techniques et des connaissances solides de l'ensemble de la chaîne graphique. J'ai pu également développer ma créativité par le biais de projets variés tels que des affiches, des flyers, de la papeterie, des brochures, des logos, etc.

J'utilise et maîtrise la suite Adobe CS4 et CS5 (Photoshop, Illustrator, InDesign), ainsi que Quark Xpress, sur l'environnement Mac.



Je suis passionnée par le graphisme, ainsi que par la photographie et l'illustration.



Mes compétences :

chaîne graphique

Xpress

InDesign

graphisme

dessin

Illustrator

illustration

Mac

Photoshop

Photographie